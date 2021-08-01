Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkili olmaya devam ettiği Avustralya'da, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 252 kişinin daha virüse yakalandığı açıklandı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyalet Yeni Güney Galler'de (NSW) 239, Queensland'da 9, Victoria'da 4 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

Tam kapanmanın 28 Ağustos'a kadar yürürlükte olduğu NSW'nin başkenti Sydney'deki 239 vakadan 115'inin kaynağı bilinirken, 124 kişiye virüsün nereden bulaştığının araştırıldığı açıklandı.

Öte yandan vaka sayılarında artış görülmesi üzerine 3 günlük tam kapanmaya giren Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'deki 9 vakanın, bir lisede kaydedilen vakalarla bağlantılı olduğu bildirildi.

Yaklaşık iki haftalık tam kapanmadan çıkan Victoria eyaletinde ise normalleşme çabaları sürerken, eyalette son 24 saat içinde tespit edilen 4 vakanın da karantinada tutulanlardan oluştuğu kaydedildi.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde gerçekleşen 24 milyon 873 binden fazla testtin sonucuna göre, virüse yakalanan 34 bin 381 Avustralyalıdan 923'ü hayatını kaybetti. ???????

Ülkedeki 2 bin 988 aktif vakadan 57'si yoğun bakımda olmak üzere 263 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.