Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş sürüyor - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş sürüyor

17.10.2020 06:17
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş sürüyor, System.String[]

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 1, Yeni Güney Galler'de (NSW) 7 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, ülke genelinde can kaybı yaşanmadı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 1, Yeni Güney Galler'de (NSW) 7 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, ülke genelinde can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19'a yakalanan 904 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da 30 Temmuz'da 747'ye çıkan günlük vaka sayısı, ülke genelindeki test sonuçlarına göre son 4 ayın en düşük seviyesi 8'e düştü.

Avustralya genelinde en düşük günlük vaka sayısı 12 Haziran'da Victoria eyaletindeki 4 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla kaydedilmişti.

Son 24 saatte NSW'de 2'si yurt dışından dönen 7, Victoria'da da bir kişiye daha teşhis konulmasıyla virüse yakalananların sayısı 27 bin 379'a çıktı, sağlığına kavuşanların sayısı da 24 bin 936'ya yükseldi.

Halen aktif 233 vakanın bulunduğu ülkede biri yoğun bakımda olmak üzere 27 kişinin tedavilerine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

Victoria'da günlük vaka sayısı 725'ten 1'e düştü

Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinde 5 Ağustos'ta 725 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı son 24 saatteki verilere göre 1'e düştü.

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 904 kişiden 816'sının kayıtlı olduğu Victoria eyaletinde günlük 59 kişiye kadar yükselen virüs kaynaklı ölümlerde de önemli bir düşüş yaşanıyor.

Eyaletteki can kayıplarının çoğunluğu yaşlı bakım evlerinde yaşanırken son 2 gündür Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaydedilmedi.

Son aylarda Kovid-19'dan can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden NSW'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Melbourne'daki sıkı yasaklar yarın hafifletilebilir

Salgında ikinci dalgayla mücadele eden eyaletteki sıkı yasakların işe yaradığını dile getiren ancak yürürlükteki tedbirleri tamamen kaldırmalarının mümkün olmadığını açıklayan Victoria Başbakanı Daniel Andrews, "Bu (virüs) hala bitmedi ve tüm kapıları açamayız, tüm kurallardan kurtulamayız. Bunu güvenli ve istikrarlı bir şekilde yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Victoria eyaletinde ve eyaletin başkenti Melbourne'da virüsün yayılmasına karşı yürürlükteki sıkı yasaklardan bazılarının, eyaleti normale döndürmeye yönelik hazırlanan yol haritası kapsamında yarın Başbakan Andrews tarafından hafifletilmesi bekleniyor.

Kentte ev ziyaretleri yasaklanırken alışveriş ve egzersiz için evden 5 kilometre uzaklaşma kuralı uygulanıyor.

Camiler, kiliseler, spor salonları, sinemalar, müzeler, lokantalar, ofisler gibi çok sayıda mekanın kapalı olduğu ve işe gitmek için çalışma formu doldurulmasının mecburi tutulduğu kentte halka açık alanlarda iki aileden sadece 5 kişinin görüşmesine izin veriliyor.

Birçok iş yerinin yarı kapasiteyle çalışması gibi çok sayıda yasağın bulunduğu şehirde kuralları hafifletmenin hangi yasakları ortadan kaldıracağı henüz belirsizliğini koruyor.

Yeni Zealand'da 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönen 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 40 olduğunu ve tamamının karantinada tutulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu bulunmadığını kaydetti.

Yeni Zelanda'da virüse yakalanan 1883 kişiden 1818'i sağlığına kavuşmuş, 25'i hayatını kaybetmişti.

Avustralya, Haziran, Temmuz, Galler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş sürüyor - Son Dakika

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