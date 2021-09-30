Üye Girişi
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış ve can kayıpları sürüyor - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış ve can kayıpları sürüyor

30.09.2021 06:04
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış ve can kayıpları sürüyor, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı alınan sıkı tedbirlerle rağmen, son 24 saatte 2 bin 416 kişide virüs tespit edildi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı alınan sıkı tedbirlerle rağmen, son 24 saatte 2 bin 416 kişide virüs tespit edildi.

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu eyaletlerden Victoria'da 1438, Yeni Güney Galler'de (NSW) 941, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 31 ve Queensland eyaletinde 6 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 416 kişide Kovid-19'a rastlanmasının, Avustralya'da virüsün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu bildirildi.

Avustralya'da bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı, 11 Eylül 2021'de 2 bin 69 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla kayıtlara geçmişti.

Ülkede son 24 saatte 11 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1290'a çıktı

Yürürlükteki tam kapanma gibi sıkı tedbirlere rağmen Victoria, NSW, ACT ve Queensland eyaletlerinde hızla artan yeni vaka sayılarıyla birlikte, Avustralya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 105 bin 139'a, virüsten ölenlerin sayısı da 1290'a yükseldi.

Halen 21 bin 450 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, hastanede yatan 1514 hastadan 303'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Yeni Zelanda'da 25 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 272 aktif vakadan 2'si yoğun bakımda olmak üzere 18'inin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 273 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si yaşamını yitirdi. ???????

Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Queensland, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış ve can kayıpları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'a MHP'den 00:37 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'a MHP'den "liyakat" tepkisi: Kura ile belirlenmesinden yanayız Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! 00:03 Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! "Kral", Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi 22:59 Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür 19:59 İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen 18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın 16:56 Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik 16:10 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları         
01:00
Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarına ulaşılamıyor Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarına ulaşılamıyor         
00:26
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye "Kürt sorunu" çağrısı: Gelsinler konuşalım         
22:20
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 06:09:11. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış ve can kayıpları sürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement