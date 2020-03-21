Avustralya'da Kovid-19 vakası 1051 oldu - Son Dakika
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Avustralya'da Kovid-19 vakası 1051 oldu

6 saat önce

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1051'e çıktığı açıklandı.

Avustralya'da Kovid-19 vakası 1051 oldu, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1051'e çıktığı açıklandı.

Eyalet sağlık birimlerinden yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde son 24 saat içinde 300 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Yeni Güney Galler (NSW) 436 vakayla yeni tip koronavirüsün en yoğun görüldüğü eyalet olurken Avustralya genelindeki toplam vaka sayısı 1051'e yükseldi.

İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana Avustralya'da, 6'sı NSW'de biri Batı Avustralya'da olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:52 Kaynak: AA

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