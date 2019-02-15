Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Kripto Parayla Alışveriş İçin "Kripto Para Kartı"

Avustralya'da Kripto Parayla Alışveriş İçin "Kripto Para Kartı"

16 dakika önce

– Avustralya'nın önde gelen kripto para borsası myCryptoWallet, yeni hizmetiyle müşterilerine kripto para birimleriyle alışveriş yapma ve 30 binden çok ATM'den para çekme olanağı sağlıyor.

Avustralya'da Kripto Parayla Alışveriş İçin
Avustralya'nın önde gelen kripto para borsası myCryptoWallet, yeni hizmetiyle müşterilerine kripto para birimleriyle alışveriş yapma ve 30 binden çok ATM'den para çekme olanağı sağlıyor.

myCryptoWallet'ın piyasaya sürdüğü myCryptoCard ile müşterilerin, Avustralya'nın resmi uluslararası ödeme sistemi olan EFTPOS'un geçerli olduğu her yerde kripto para birimi ile ödeme yapabileceği belirtilirken, ATM'den para çekme işlemlerinde de müşterilerin çektiği para miktarı myCryptoWallet platformundaki hesaplarından düşülüyor.

Diğer kripto para birimleri kartlarından farklı olarak myCrptoCard yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmıyor ve müşterilerine Bitcoin'in yanında Ethereum, Ripple, Litecoin ve Power Ledger ile de işlem yapma olanağı sunuyor.

myCryptoWallet'ın platformuna yakın zamanda 50 yeni kripto para birimi eklemeyi planladığı belirtilirken, şirketin CEO'su Jaryd Koenigsmann myCryptoCard'ın kripto para birimleri adaptasyonunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi:

"Kripto para birimlerini günlük hayatın bir parçası haline getirme kapsamında büyük bir adım atıyoruz. Kartlar, müşterilere nerede veya ne zaman olursa olsun, kripto para birimlerini yasal paraya çevirme zahmetine katlanmadan işlem yapma olanağı sunuyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

Avustralya, Ekonomi
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