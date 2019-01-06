Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Küçük Uçak Düştü: 5 Kişi Kurtuldu

Avustralya'da Küçük Uçak Düştü: 5 Kişi Kurtuldu

1 saat önce

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi sağ olarak kurtulmayı başardı.

Avustralya'da Küçük Uçak Düştü: 5 Kişi Kurtuldu, System.String[]
Avustralya'nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi sağ olarak kurtulmayı başardı.

Victoria Acil Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne'un güneydoğusundaki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş bir araziye düştü.

Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 5 kişinin şans eseri, ciddi yara almadan enkazdan çıkmayı başardıkları duyuruldu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kazazedelerin iyi durumda olduğu açıklandı.

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:59 Kaynak: AA

Avustralya, Güncel
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