Avustralya'da küçük uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika

Avustralya'nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.



Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde küçük bir uçak düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın enkazının Quintell plajı yakınlarında bulunduğu açıklandı. 2 saatlik arama sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı bildirildi.



Avustralya Deniz Kuvvetlerinden iki helikopter ve bir kurtarma jeti, uçağı arayan acil servislere katılarak düşen uçağın enkazının bulunmasını hızlandırdı. Uçakta hükumet çalışanlarının bulunduğu belirtiliyor. - QUEENSLAND