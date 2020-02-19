Avustralya'da küçük uçaklar çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da küçük uçaklar çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika

Avustralya'da küçük uçaklar çarpıştı: 4 ölü

6 saat önce

Avustralya'da 2 küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Avustralya'da küçük uçaklar çarpıştı: 4 ölü, System.String[]

Avustralya'da 2 küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne kentinin kuzeyinde yer alan Mangalore kasabasında 2 küçük uçak havaalanı yakınlarında havada çarpışarak düştü. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçaklarda 2'şer kişinin bulunduğu ve hepsinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.


Olay yerine ekiplerin sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - CANBERRA

Avustralya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
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