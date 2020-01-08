Avustralya'da kuraklık sebebiyle 10 bin deve keskin nişancılar tarafından öldürülecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da kuraklık sebebiyle 10 bin deve keskin nişancılar tarafından öldürülecek - Son Dakika Dünya

Avustralya'da kuraklık sebebiyle 10 bin deve keskin nişancılar tarafından öldürülecek

6 saat önce

werwe

Avustralya'da kuraklık sebebiyle 10 bin deve keskin nişancılar tarafından öldürülecek, System.String[]

Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği bildirildi.


Avustralya basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri yabani develerin toplu halde itlaf edilmesine onay verdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi
PENDİK'TE 5. KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN ÖLDÜ Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

Son Dakika Haberleri
19:52 ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Son Dakika Haber
19:49 'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Son Dakika Haber
19:44 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika Haber
19:40 İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Son Dakika Haber
19:37 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok öncesinde... - Son Dakika Haber
19:29 Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da kuraklık sebebiyle 10 bin deve keskin nişancılar tarafından öldürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]