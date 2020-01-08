Avustralya'da kuraklık sebebiyle 10 bin deve keskin nişancılar tarafından öldürülecek

Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği bildirildi.
Avustralya basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri yabani develerin toplu halde itlaf edilmesine onay verdi.