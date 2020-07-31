Avustralya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Avustralya'da Victoria dışındaki eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, cami ve mescitlerde bir araya gelerek Kurban Bayramı namazını kıldı.

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate alan on binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için cami ve mescitlerde bir araya geldi.

Sosyal mesafe kuralları gereği birbirlerine 1,5 metre aralık bırakarak camilerde saf tutan Müslümanlar, önce sabah namazını kıldı ardından bayram vaazını dinledi.

Camileri dolduran farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman'a hitaben İngilizce, Arapça ve Türkçe verilen vaazlarda Kovid-19 salgınından korunmalarına yönelik hatırlatmalar yapıldı.

Vaazlarda, bayramlaşmaların Kovid-19 kurallarına uygun olarak yapılmasının önemi vurgulandı, ihtiyacı olan kişilere de yardım edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bayram namazının ardından vatandaşlar ilk bayramlaşmayı cami içinde, Kovid-19 yasaklarına uyarak gerçekleştirdi.

Victoria eyaletinde bayram namazı kılınmadı

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletindeki camilerin kapalı olmasından dolayı bayram namazı kılınmadı.

Yaklaşık 250 bin civarında Müslümanın yaşadığı Victoria eyaletindeki camiler, 19 Mart 2020'de geçici olarak ibadete kapatılmıştı.