Avustralya'da "Küresel İklim Grevi"
2 saat önce
Öğrencilerin önderliğinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler, Canberra, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 100 noktada gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:31 Kaynak: AA
Öğrencilerin önderliğinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler, Canberra, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 100 noktada gösteri düzenledi.
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