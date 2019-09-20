Son Dakika Haberleri: Avustralya'da "Küresel İklim Grevi"
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Avustralya'da "Küresel İklim Grevi"

2 saat önce

Öğrencilerin önderliğinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler, Canberra, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 100 noktada gösteri düzenledi.

Öğrencilerin önderliğinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler, Canberra, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 100 noktada gösteri düzenledi.

Avustralya'da Küresel İklim Grevi

Canberra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:31 Kaynak: AA
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