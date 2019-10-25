Avustralya'da

Avustralya'nın yerli halkı Aborjinler tarafından kutsal sayılan ve "Ayers Kayası" olarak bilinen Uluru'ya tırmanma yasağı başladı.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Ayers Kayası'nın bulunduğu Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı Yönetim Kurulunun 2017'de sit alanının manevi öneminin yanı sıra güvenlik ve çevresel nedenlerle tırmanışı sona erdirmek için aldığı karar yürürlüğü girdi.

Avustralya'nın yerli halkı Aborjinlerin hassasiyetleri göz önüne alınarak verilen karar gereğince Uluru'ya tırmanış, bugün yerel saatle 16.00 (TSİ 08.00) itibarıyla sona erdi.

Uluru'ya tırmanmak isteyenler bölgeye akın etti

Yasaktan önce bugün son kez Uluru'ya tırmanma şansını kaçırmak istemeyen yüzlerce ziyaretçinin, sabahın erken saatlerinden itibaren giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdukları belirtildi.

Victoria eyaletinden Ayers Kayası'na tırmanmak için geldiklerini belirten Katrina ve Paul Ballinger, "İnanılmaz, kayaya çıkmak için bu kadar yol katettiğimize sevindim." dedi.

Tırmanış, yerli halkın isteği doğrultusunda kapatıldı

Uluru'nun da içinde bulunduğu bölgenin tapusunu 34 yıl önce alan Aborjin Anangu halkı, kendileri için kutsal olduğunu belirtikleri kayaya tırmanışların yasaklanması için uzun yıllardır kampanya yürütüyordu.

Yaklaşık iki yıl önce Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı Yönetim Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla, Uluru'ya tırmanışın 26 Ekim 2019'dan itibaren yasaklanacağını duyurmuştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ayers Kayası'nın "dinlenmeyi" hak ettiğini belirten Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı Yönetim Kurulu Başkanı Donald Fraser, "Burası hassas bir alan ve kapatmamız gerekiyor. Bu büyük kayanın dinlenme zamanı geldi artık ayak seslerinin susması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Turistlerin ilgi odağıydı

Resmi verilere göre, her yıl yüz binlerce turistin ziyarete ettiği bölgede, Uluru'ya tırmananların oranı yüzde 20'nin altında. Kötü hava koşulları ve güvenlik nedeniyle zaman zaman tırmanışa kapatılan bölgede, 1950'den bu yana 35 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın orta kısmındaki Alice Spring kentine 450 kilometre uzaktaki Uluru, 348 metre yüksekliğinde ve çevresi yaklaşık 10 kilometrelik kum taşından oluşan kaya formasyonu özelliği taşıyor.

Avustralya'nın en fazla tanınan bölgeleri arasında yer alan ve güneşin ışığına göre farklı renklerde görünen Uluru, şafakta turuncu, gün içinde kahverengi, gün batımında ise kızıl renkleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.