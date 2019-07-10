Son Dakika Haberleri: Avustralya'da martılar antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıyor
BBC
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Avustralya'da martılar antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıyor

2 saat önce

Avustralya genelindeki tüm martıların antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığı belirlendi.

Avustralya'da martılar antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıyor, System.String[]
Avustralya, Dünya

Avustralya genelindeki tüm martıların antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığı belirlendi.

Bu kuşların çöplerden ve kanalizasyon sularından kaptığı koliform gibi bakterilerin insanlar ve diğer hayvanlara geçebileceği belirtiliyor.

Koliform, idrar yolları enfeksiyonu, kan zehirlenmesi ve kan enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

Perth'teki Murdoch Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları bilim dergisi Journal of Antimicrobial Chemotherapy'de yayımlanan araştırma kapsamında ülkenin farklı noktalarından toplanan 562 martı dışkısı örneği incelendi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sam Abraham, araştırmalarıyla ilgili olarak, "Bu sonuçlar, tüm hükümetlerle su ve atık yönetimi yapan kurumların soruna iş birliği yaparak çözüm getirmesi konusunda bir uyarı niteliğinde" dedi.

'Eller temastan sonra yıkanmalı'

Uzmanlar bakterinin martı dışkısıyla temasla geçebileceğini ancak ellerin yıkanması halinde riskin düşük olduğunu söylüyor.

Araştırmaya göre martı dışkılarında bulunan bazı bakteriler Cephalosporin ve Fluoroquinolone gibi yangın kullanılan antibiyotiklere direnç gösteriyor.

Bir dışkı örneğinde ağır ve yüksek riskli enfeksiyonlarda son çare olarak kullanılan Carbapenem'e de direnç gösteren bir bakteri türüne rastlandı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:14 
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