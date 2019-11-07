Son Dakika Haberleri: Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası
Son Dakika Dünya Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası

Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası

6 saat önce

Avustralya'da yaşayan iki kişi, 1995 yılında McDonald's'dan satın aldıkları hamburgeri olduğu gibi sakladıklarını iddia etti.

Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası, System.String[]

Avustralya'da yaşayan iki kişi, 1995 yılında McDonald's'dan satın aldıkları hamburgerin 24 yıl boyunca bozulmadan kaldığını iddia etti.


Avustralyalı Casey Dean ve Eduards Nits, dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden biri olan McDonald's'dan 24 yıl önce "Quarter Pounder" hamburger siparişi verdi.

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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:28 
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