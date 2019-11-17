Avusturya'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği ile Türk-İslam Dernekleri tarafından organize edilen "Mevlid-i Nebi" programına Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Türkleri Daire Başkanı Suat Okuyan, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Kur'an okunmasıyla başlayan Hz. Peygamber'i anma programında sırasıyla kürsüye gelen Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, Başkonsolos Eser Torun ve Suat Okuyan, salonda bulunan vatandaşlara her durumda birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine işaret eden birer konuşma yaptı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ve kahvaltı ikram edilen program, Victoria eyaletinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerdeki görevli imamlardan oluşan koronun sunduğu ilahilerle sona erdi.

Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Avustralya'da temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Türkleri Daire Başkanı Suat Okuyan programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melbourne'daki Türk toplumunun yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dünya genelinde sadece İslam aleminde değil tüm toplumlarda aile yapısında bir bozulma olduğunu hatırlatan Okuyan, "Yeryüzündeki tüm insanlığın geleceğinin aydınlık olması için, aile kurumuna, kadına, erkeğe birey birey, o ailenin meyvesi, geleceği olan çocuklarına rehberlik edecek, onları dini değerlerinden milli değerlerinden yoksun bırakmadan ama dünyanın gerçeklerinin de farkında olarak yetişmelerini sağlayacak tedbirleri almak önemli bu tedbirlerin burada yerleşik toplum bireylerimizin aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

-Türkler teşkilatçı ve derinliği olan bir millettir

Yurt dışına ilk göç eden Türklerin büyük gayretleri sayesinde önemli oranda teşkilatlandıklarını ancak bu teşkilatların dini değerleri istismar etmeye çalışanlara karşı birlikte hareket etmesi durumunda başarıya ulaşacağına işaret eden Okuyan, "En önemlisi dinamik, hareketli bir toplum yapısına sahibiz ve derinliği olan bir milletiz biz, bu değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara karşı oldukça dikkatli, uyanık olmalı onlara yönelik olarak başta kendi toplumumuzda olmak üzere birlikte çalıştığımız cemiyetlerle teyakkuzda olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.