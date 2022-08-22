Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti - Son Dakika
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Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti

22.08.2022 12:17
Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti

Avustralya'da Monash Üniversitesi, kanser ve kalp hastalığı riski için dünyanın ilk önleyici DNA taramasını başlattığını duyurdu.

Avustralya'da Monash Üniversitesi, kanser ve kalp hastalığı riski için dünyanın ilk önleyici DNA taramasını başlattığını duyurdu.

Monash Halk Sağlığı ve Önleyici Tıp Okulu'nun başlattığı projede 18-40 yaş arası en az 10 bin kişiye önleyici DNA taraması yapılacağı bildirildi.

Dünyanın ilk önleyici DNA tarama çalışması olduğu belirtilen çalışmada, test sırasında yüksek risk altında olduğu belirlenen kişilere, düzenli taramalar ve kontroller gibi genetik danışmanlık ve önlemler sunulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Genç Avustralyalılar, kanser ve kalp hastalığı riskinde artış yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için ücretsiz DNA testine erişebilir, bu risk erken tespit edilirse önlenebilir veya tedavi edilebilir." ifadesine yer verildi.

Ücretsiz olduğu belirtilen testin, "tükürük örneğinin posta yoluyla alınan küçük bir tüpe yerleştirilmesi ve posta ücreti ödenmiş bir zarf içinde geri gönderilmesi" yoluyla tamamlandığı aktarıldı.

Doçent Dr. Paul Lacaze, risk altındakileri, hastalıktan sonra değil, genç ve sağlıklıyken belirlemeyi ve sağlıkları hakkında daha bilinçli kararlar vermelerini sağlamayı umduklarını kaydetti.

Lacaze, "Bu, kanser ve kalp hastalığının erken teşhisi ve önlenmesi yoluyla bazı insanların hayatlarını kurtarabilir. Aynı zamanda önleme yoluyla Avustralya'daki sağlık sistemi maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır." dedi.

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Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

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