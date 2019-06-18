Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Mursi için cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Avustralya'da Mursi için cenaze namazı kılındı

9 dakika önce

- Melbourne'daki Newport Camisindeki cenaze namazından ve yapılan konuşmalardan görüntüler Victoria İslam Konseyi Genel Sekreteri ve Mısır kökenli Avustralyalı Mohammad Helmy ve Kazım Ateş'le yapılan röportaj Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentlerinde yatsı namazında bir araya...

- Melbourne'daki Newport Camisindeki cenaze namazından ve yapılan konuşmalardan görüntüler
Victoria İslam Konseyi Genel Sekreteri ve Mısır kökenli Avustralyalı Mohammad Helmy ve Kazım Ateş'le yapılan röportaj Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentlerinde yatsı namazında bir araya gelen Avustralyalı Müslümanlar, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Avustralya'da Mursi için cenaze namazı kılındı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Avustralya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:16:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Mursi için cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]