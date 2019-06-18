Avustralya'da Mursi için cenaze namazı kılındı
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- Melbourne'daki Newport Camisindeki cenaze namazından ve yapılan konuşmalardan görüntüler Victoria İslam Konseyi Genel Sekreteri ve Mısır kökenli Avustralyalı Mohammad Helmy ve Kazım Ateş'le yapılan röportaj Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentlerinde yatsı namazında bir araya...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:07 Kaynak: AA
- Melbourne'daki Newport Camisindeki cenaze namazından ve yapılan konuşmalardan görüntüler
Victoria İslam Konseyi Genel Sekreteri ve Mısır
kökenli Avustralyalı Mohammad Helmy ve Kazım Ateş'le yapılan röportaj Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentlerinde yatsı namazında bir araya gelen Avustralyalı Müslümanlar, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kıldı.
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