Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi

12.06.2022 11:15

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) merkezinin de bulunduğu bina, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı ve taşlı saldırısına uğradı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) merkezinin de bulunduğu bina, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı ve taşlı saldırısına uğradı.

MÜSİAD Avustralya'nın Melbourne'un Roxburgh Park semtindeki merkezinin de yer aldığı binayı hedef alan silahlı ve taşlı saldırıda, binada hasar meydana geldi.

Kimsenin bulunmadığı saatte düzenlenen saldırıda, MÜSİAD merkez ofisi ve binanın giriş katındaki restorana taş ve kurşun isabet etmesi sonucu camlar kırıldı.

MÜSİAD Avustralya Başkan Yardımcısı Kamil Kılıç, AA muhabirine, henüz nedenini tespit edemedikleri saldırıda isabet alan MÜSİAD merkezinde ve alttaki dükkanda maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Saldırının özellikle MÜSİAD merkezini hedef alarak yapıldığını düşünmediklerini dile getiren Kılıç, "Öyle düşünmek istemiyoruz, öyle düşünürsek rahatsız oluruz. Biz sıradan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi
Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi
Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi
Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi
Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi

YORUMLAR
500
(VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması (VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da günlük yaşam da sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 İstanbul'da şok görüntüler! Otobüsün motor kısmına girip yurt dışına kaçmaya çalışan yabancı uyruklu adam aracın altında kaldı
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 17:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya'da MÜSİAD'ın da bulunduğu binaya saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement