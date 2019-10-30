Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı
Son Dakika Dünya Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı

Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı

13 dakika önce

Sidney'de iklim protestolarına katıldıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Paragon Hotel'in barına girmek isteyen Soaliha Iqbal kapıdaki güvenliğin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini belirtti

Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı, System.String[]

Avustralya'da bir Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için otelin barına alınmadı.


5Why isimli siteye yazdığı makalede başından geçenleri anlatan Soaliha Iqbal, 25 Ekim Cuma günü Sidney'de iklim protestolarına katıldıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Paragon Hotel'in barına girmek istediklerini fakat kapıdaki güvenliğin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini belirtti.

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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:37 
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