Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı
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Sidney'de iklim protestolarına katıldıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Paragon Hotel'in barına girmek isteyen Soaliha Iqbal kapıdaki güvenliğin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini belirtti
Avustralya'da bir Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için otelin barına alınmadı.
5Why isimli siteye yazdığı makalede başından geçenleri anlatan Soaliha Iqbal, 25 Ekim Cuma günü Sidney'de iklim protestolarına katıldıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Paragon Hotel'in barına girmek istediklerini fakat kapıdaki güvenliğin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:37
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