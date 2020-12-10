Avustralya'da Müslümanları ve Yahudileri hedef alan paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı - Son Dakika

Avustralya'da Müslümanları ve Yahudileri hedef alan paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı

10.12.2020 15:01
Avustralya'da Müslümanları ve Yahudileri hedef alan paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı, System.String[]

Avustralya'da bir kişi, Yahudileri ve Müslümanları hedef alan paylaşımları üzerine gözaltına alındı.

Avustralya'da bir kişi, Yahudileri ve Müslümanları hedef alan paylaşımları üzerine gözaltına alındı.

Avustralya yerel basını, sosyal medyada "beyaz ırktan olmayanların, Yahudilerin ve Müslümanların" öldürülmesi için çağrı yapan Tyler Jakovac'ın dün Yeni Güney Galler eyaletinin Albury kentinde terör suçundan gözaltına alındığını yazdı.

Avustralya Federal Polisi, 18 yaşındaki Jakovac'ın düzenli olarak sosyal medya üzerinden aşırı sağcı ideolojiyi yaymak için şiddet eylemlerini teşvik eden paylaşımlar yaptığını açıkladı.

Jakovac'ın çevrim içi görüşmeleri hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Avustralya Federal Polisi Terörle Mücadele Komiser Yardımcısı Scott Lee, Jakovac'ın ülkede herhangi bir saldırıyı önlemek ve toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Lee, Jakovac'ın Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde camilere düzenleyen saldırganın ideolojisine destek verdiğini söyledi.

Polis ayrıca Jakovac'ın "bomba yapım talimatlarını paylaştığını ve şifreli bir mesajlaşma hizmetiyle aşırılık yanlısı ideolojiyi desteklediğini" kaydetti.

Jakovac, gruplara ve kişilere yönelik şiddeti teşvik etmek ve terörü savunmak suçlarından yargılanacak.

Suçlu bulunması halinde Jakovac, her bir suçtan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Gözaltının, Avustralya parlamentosunun, ülkede artan aşırı sağcılık ve radikalizm hakkında soruşturma başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Soruşturmanın, Nisan 2021'de tamamlanması öngörülüyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avustralya, Galler, Medya, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Müslümanları ve Yahudileri hedef alan paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi İSKİ su borçlarını yapılandırmaya başladı! Peşin ödeyene yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi
Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı         
15:27
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi         
14:55
4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve başlayan Muhittin Böcek'in hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada         
12:37
Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
12:36
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina! Ateşi 38 derece olanlar yurda alınıp, test yapılacak         
12:27
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:42:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da Müslümanları ve Yahudileri hedef alan paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei