Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Muson Yağmurları Sellere Neden Oldu

Avustralya'da Muson Yağmurları Sellere Neden Oldu

1 saat önce

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili olan muson yağmurları sellere neden oldu.

Avustralya'da Muson Yağmurları Sellere Neden Oldu, System.String[]
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili olan muson yağmurları sellere neden oldu.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamaya göre, nehirlerin taştığı, ana yolların, ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı belirtildi.

Bölgede eğitime ara verildi, halka yetkililerin uyarılarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Muson yağmurlarının en fazla etkili olduğu Townsville'in Belediye Başkanı Jenny Hill, yaklaşık 200 kişinin tahliye merkezinde yaşadığı kentte 10 bin evin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ross River Barajı'ndan güvenlik nedeniyle su tahliyesinin devam ettiğini ve bu nedenle 20 bin evin çevresine kum torbaları yerleştirdiklerini dile getiren Hill, "Gelecekte ne yapmak zorunda kalacağımız konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. 20 bin evin kum torbaları ve plastiklerle çevrilerek hazır olmasını, insanların hazır olmasını ve sadece az sayıda kişinin etkilenmesini tercih ederim." diye konuştu.

Ordu birlikleri 90 bin kum torbası dağıttı

Townsville Afet Koordinatörü Başmüfettiş Steve Munro, Avustralya ordusunun 90 bin kum torbası dağıttığı Townsville kentinde 82 bin ev bulunduğunu ve bunlardan yaklaşık 500'ünün selden etkilendiğini belirterek kötü senaryoda kentteki evlerin dörtte birinin sellerden etkileneceğini söyledi.

Avustralya Sigorta Konseyi (ICA) tarafından yapılan açıklamada, Townsville'deki durum korkunç olarak nitelendirildi. Zararın 16,7 milyon Avustralya dolarını bulduğu belirtilen açıklamada, sigorta şirketlerine şimdiye kadar 2 bin başvuru yapıldığı, mağdur mülk sahiplerine acil yardım yapılacağı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:42 Kaynak: AA

Queensland, Avustralya, Güncel
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