Avustralya'da nesli tükenmiş timsah türü bulundu - Son Dakika

Avustralya'da bilim insanları, 2009 yılında bulunan timsah kafatasının, yaklaşık 8 milyon yıl önce yaşamış ve soyu tükenmiş bir türe ait olduğunu ortaya çıkardı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Alice Springs şehrine yaklaşık 200 kilometre mesafede, Alcoota fosil bölgesinde 2009 yılında bulunan kafatasının, yaklaşık 8 milyon yıl önce yaşamış ve soyu tükenmiş bir timsah türüne ait olduğu tespit edildi.

Kafatasının, Baru cinsinin bilinen bir türüne ait olduğu düşünülüyordu ancak bilim adamları, yürüttükleri çalışmalarla kafatasına sahip timsah türünün daha önce keşfedilmemiş olduğunu ortaya koydu.

Northern Territory Müzesi ve Sanat Galerisi'nde Yer Bilimleri küratörü olarak görev yapan Dr. Adam Yates, kafatasının bugüne kadar bulunmuş Baru cinsleri arasında, açık ara en iyi örnek olduğunu ifade etti.

Yates, soyu tükenmiş timsah türünün diğer timsahlara göre anatomik farklılıklar gösterdiğini; daha az ve büyük dişlere sahip olduğunu dile getirdi.

Bunun yanı sıra Yates, fosilin temizlenmesinin ve onarılmasının zaman aldığını ve yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonrası kafatasının nesli tükenmiş bir timsah cinsine ait olduğunu ortaya çıkardıklarını söyledi.

Söz konusu yeni türün 2022 yılında isimlendirilmesi bekleniyor.