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Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülen el balığı 22 yıl sonra görüntülendi - Son Dakika

Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülen el balığı 22 yıl sonra görüntülendi

24.12.2021 15:21
Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülen el balığı 22 yıl sonra görüntülendi

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki denizlerde mercan, ıstakoz ve balık türlerini incelemek için yapılan araştırmanın parçası olarak deniz tabanına yerleştirilen kamera, en son 1999'da görüntülenen ve nesli tükenmekte olduğu açıklanan Avustralya'ya özgü nadir bir tür olan pembe el...

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki denizlerde mercan, ıstakoz ve balık türlerini incelemek için yapılan araştırmanın parçası olarak deniz tabanına yerleştirilen kamera, en son 1999'da görüntülenen ve nesli tükenmekte olduğu açıklanan Avustralya'ya özgü nadir bir tür olan pembe el balığını görüntüledi.

Avustralya Yayın Kurumundaki haber göre, Tazmanya Üniversitesinin Deniz Araştırmaları Enstitüsünden bilim insanları, Tasman Fracture Marine Park'taki denizlerde, mercan, kaya ıstakozu ve çizgili trompetçi balıklarını incelemek amacıyla denizin tabanına kamera yerleştirdi.

Sabit kameranın kayıtlarını incelemeye alan bilim insanları, 22 yıldır görülmemesi nedeniyle neslinin tükendiğinden endişe edilen Avustralya'ya özgü pembe el balığının görüntülerine rastladı.

Fener balığı ailesinin bir üyesi olan ve bugüne kadar vahşi doğada yalnızca 5 kez görülen pembe el balığı, en son 1999'da Tazmanya'nın başkenti Hobart'ın güneydoğusundaki Tasman Yarımadası açıklarında bir dalgıç tarafından görüntülenmişti.

"Heyecan verici bir keşif

El balığını yeniden görmenin heyecanını yaşayan bilim insanları, daha önceki verilere göre balığın korunaklı sığ koylarda yaşayan bir su türü olduğunu düşünüyordu.

Ancak el balığının bu kez 150 metre derinlikte kaydedilmesinin yeni bir bilgi olduğunu belirten Tazmanya Üniversitesinde Deniz Biyoloğu Doç. Neville Barrett, "Bu heyecan verici bir keşif ve daha önce düşünülenden daha geniş yaşama alanlarına sahip olan pembe el balıklarının hayatta kalmaları yönündeki umutları artırıyor." ifadesini kullandı.

Görüntüleri inceleyen Tazmanya Üniversitesinin Antarktika ve Deniz Araştırmaları Enstitüsünden Ashlee Bastiaansen, "Ham videolarımızdan birini izliyordum ve bu resif çıkıntısında biraz tuhaf görünen küçük bir balık belirdi. Daha yakından baktım ve küçük ellerini görebiliyordum." diye konuştu.

Avustralya'ya özgü nadir bulunan el balığı, ülkenin güneyinde bir ada eyaleti olan ve yaklaşık 541 bin nüfuslu Tazmanya'nın çevresindeki denizlerde görülen 14 farklı tür el balığından biri olarak biliniyor.

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Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülen el balığı 22 yıl sonra görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülen el balığı 22 yıl sonra görüntülendi - Son Dakika
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