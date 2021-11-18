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Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı - Son Dakika

Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı

18.11.2021 11:13
Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı

Avustralya'da nadir görülen suikastçı örümceklerin, adada yaşanan orman yangınları sonrasında yok olduğu düşünülmekteydi. Nesli tükendiği zannedilen örümceklerin yaşadığı alanda araştırma yapan bilim insanları, iki canlıya ait izler keşfetti. Öte yandan örümceklerin, Jura devrine kadar uzandığı biliniyor.

Güney Avustralya kıyılarındaki Kanguru Adası'nın kuzeybatısında, 2010 yılındaki keşfedilen suikastçı örümceğinin soyu tükendiği tahmin ediliyordu.

YANGINDA NESLİNİN TÜKENDİĞİ VARSAYILMIŞTI

Adada örümceklerin yaşam alanının da içinde olduğu 200 bin hektardan fazla alan, ülke tarihine 2019-2020 Kara Yaz olarak geçen orman yangınlarında kül ile kaplandığından, bu türün neslinin tükendiği varsayılmıştı.

ARAŞTIRMACILAR İZİNE RASTLADI

Güney Avustralya Müzesi'ndeki araştırmacılar tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Eylül ayının sonunda iki Kanguru Adası suikastçı örümceğinin (Zephyrarchaea austini) bulunduğu duyuruldu. Araştırmacılar, türün daha önce bilinen bölgesinin dışında küçük bir yaprak sapı parçasında iki canlı buldu. Keşfin duyurulması, bulunanların doğru tür olduğunun doğrulanması için yapılan DNA testine kadar ertelendi.

''İNANILMAZ BİR DUYGUYDU''

Güney Avustralya Müzesi'nde araştırma görevlisi olan Jessica Marsh, "Çok şiddetli yangınlar, bilinen tek yaşam bölgesini yaktığından beri bu tür ilk kez bulundu. Yangınlardan bu yana örümcekler için araştırma yapıyoruz, bu nedenle sonunda bir tanesini bulmak inanılmaz bir duyguydu" dedi.

SINIRLI BİR ALANDA YAŞIYOR

Marsh "Diğer suikastçı örümcek türleri gibi, Kanguru Adası türü de çok küçük bir yaşam bölgesinde ve sınırlı bir alana yayılma yeteneğine sahip. Bu da onu, özellikle kontrollü çıkarılan ya da aniden gelişen orman yangınları, yabani domuzlar ve zamanla artan doğal bitki örtüsünün parçalanması gibi büyük tehditlere karşı hassas hale getirir" dedi.

İSMİNİ AVLANMA ŞEKLİNDEN ALIYOR

İsmini ölümcül avlama şekillerinden alan suikastçı örümceklerin geçmişi, Jura devrine kadar uzanıyor. Bilinen alanların dışında iki bireyi keşfeden Marsh, ekibinin artık türün uzun vadeli hayatta kalmasını garanti altına almak için Kanguru Adası'ndaki araştırmalarını genişleteceğini söyledi.

Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı

Togo Cumhuriyeti, Orman Yangınları, Avustralya, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı - Son Dakika
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