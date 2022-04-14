Avustralya'da nüfusun yaklaşık beşte biri Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Avustralya'da nüfusun yaklaşık beşte biri Kovid-19'a yakalandı

14.04.2022 07:51
Avustralya'da nüfusun yaklaşık beşte biri Kovid-19'a yakalandı

Omicron'un alt varyantı BA.2'nin etkisiyle vaka artışları ve can kayıplarının sürdüğü Avustralya'da, Kovid-19'un ilk kaydedildiği günden bu yana virüse yakalananların sayısı 5 milyon 71 bin 469'a yükseldi.

Omicron'un alt varyantı BA.2'nin etkisiyle vaka artışları ve can kayıplarının sürdüğü Avustralya'da, Kovid-19'un ilk kaydedildiği günden bu yana virüse yakalananların sayısı 5 milyon 71 bin 469'a yükseldi.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 52 binden fazla Avustralyalının Kovid-19 testi pozitif çıkarken, ülke genelinde virüse yakalanan 44 kişi hayatını kaybetti.

Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı 5 milyon 71 bin 469'a yükseldi. Bir başka ifadeyle yaklaşık 25 milyon 750 bin kişinin yaşadığı Avustralya'da her beş kişiden birine virüs bulaştı.

Omicron'un alt varyantı BA.2'nin etkisiyle yeni vaka artışlarının sürdüğü ülkede, bugüne kadar 6 bin 692 Avustralyalı hayatını kaybederken, 161'i yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 308 kişi de hastanede tedavi görüyor.

Halen 444 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 94,45, aşının üçüncü dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 60,34 oldu.

Salgınının yayılmaya başlamasıyla Mart 2020'de vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere ülke sınırlarını kapatarak, ülke içinde de sıkı tedbirlere başvuran Avustralya, yaklaşık 2 yıl kapalı tuttuğu sınırlarını, 21 Nisan 2022'de Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıran uluslararası ziyaretçilere yeniden açmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Omicron, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da nüfusun yaklaşık beşte biri Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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