Avustralya'da Orman Yangını: 9 Ev Yıkıldı
1 saat önce
Avustralya'da devam eden orman yangınlarında 9 evin alevlerden etkilenerek yıkıldığı kaydedildi.
Avustralya
'da devam eden orman yangınlarında 9 evin alevlerden etkilenerek yıkıldığı kaydedildi. Yangınlarda bugüne kadar 40 hektar ormanlık alan kül oldu.
Avustralya'nın Victoria Eyaleti'nde başlayan orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı. Melbourne yakınlarındaki Bunyip semtine sıçrayan yangında 9 ev kül oldu. Victoria Acil Durum Birimi gün boyunca uyarılarını sürdürerek, yangınların can kaybına sebebiyet vermemesi için risk altındaki yerleşim yerlerinin boşaltılması istendi.
Yetkililer, eyalet genelinde 38 yangının devam ettiğini bildirirken, 2 bin itfaiyecinin yangınları kontrol altına almak için seferber olduğunu, 71 hava destekli yangın müdahale aracının da uzun uğraşlar verdiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve 5 gündür devam eden yangınlarda 40 bin hektardan fazla arazinin alevler arasında kaldığı bildirildi.
Yetkililer Perşembe gününe kadar yangınların devam edeceğini ve bu tarihten önce yangınları kontrol altına alabilmeyi beklemediklerini açıkladı. - MELBOURNE
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:25 Kaynak: İHA
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