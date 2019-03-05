Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Orman Yangını: 9 Ev Yıkıldı

Avustralya'da Orman Yangını: 9 Ev Yıkıldı

1 saat önce

Avustralya'da devam eden orman yangınlarında 9 evin alevlerden etkilenerek yıkıldığı kaydedildi.

Avustralya'da Orman Yangını: 9 Ev Yıkıldı, System.String[]
Avustralya'da devam eden orman yangınlarında 9 evin alevlerden etkilenerek yıkıldığı kaydedildi. Yangınlarda bugüne kadar 40 hektar ormanlık alan kül oldu.

Avustralya'nın Victoria Eyaleti'nde başlayan orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı. Melbourne yakınlarındaki Bunyip semtine sıçrayan yangında 9 ev kül oldu. Victoria Acil Durum Birimi gün boyunca uyarılarını sürdürerek, yangınların can kaybına sebebiyet vermemesi için risk altındaki yerleşim yerlerinin boşaltılması istendi.

Yetkililer, eyalet genelinde 38 yangının devam ettiğini bildirirken, 2 bin itfaiyecinin yangınları kontrol altına almak için seferber olduğunu, 71 hava destekli yangın müdahale aracının da uzun uğraşlar verdiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve 5 gündür devam eden yangınlarda 40 bin hektardan fazla arazinin alevler arasında kaldığı bildirildi.

Yetkililer Perşembe gününe kadar yangınların devam edeceğini ve bu tarihten önce yangınları kontrol altına alabilmeyi beklemediklerini açıkladı. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:25 Kaynak: İHA

Avustralya, 3. Sayfa
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