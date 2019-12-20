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Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü
6 saat önce
Avustralya'nın Sidney kentinde çevre aktivistleri, iklim için acil durum talebiyle protesto gösterisi yaptı.
Yok Oluş İsyanı Hareketi'nden göstericiler, Noel temalı kostümleriyle kentin en işlek yollarından birini kapadı.
Avustralya'nın Sidney kentinde çevre aktivistleri, iklim için acil durum talebiyle protesto gösterisi yaptı.
Yok Oluş İsyanı Hareketi'nden göstericiler, Noel temalı kostümleriyle kentin en işlek yollarından birini kapadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:03
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