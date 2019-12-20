Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü - Son Dakika Dünya

Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü

6 saat önce

Avustralya'nın Sidney kentinde çevre aktivistleri, iklim için acil durum talebiyle protesto gösterisi yaptı. Yok Oluş İsyanı Hareketi'nden göstericiler, Noel temalı kostümleriyle kentin en işlek yollarından birini kapadı.

Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü, System.String[]

Avustralya'nın Sidney kentinde çevre aktivistleri, iklim için acil durum talebiyle protesto gösterisi yaptı.


Yok Oluş İsyanı Hareketi'nden göstericiler, Noel temalı kostümleriyle kentin en işlek yollarından birini kapadı.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:03 
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