Avustralya'da orman yangınlarında 'göç' riski - Son Dakika
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Avustralya'da orman yangınlarında 'göç' riski

6 saat önce

Avustralya'da orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Avustralya'da orman yangınlarında 'göç' riski, System.String[]

Avustralya'da orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yangınlar nedeniyle kumsallara sığınan yaklaşık 4 bin kişinin tahliyesi için Avustralya Deniz Kuvvetlerine ait 2 savaş gemisi Victoria eyaletinin güneydoğu sahillerine gönderildi. Ülkenin güneydoğusundaki çok sayıda bölgede mahsur kalanlar, yangınlardan kaçmaya çalışıyor.

Avustralya'da orman yangınları hem insan hayatını, hem de vahşi yaşamı olumsuz etkiliyor. Avustralya Deniz Kuvvetleri, yangınlar sebebiyle Cuma gününden beri sahil bölgelerine sığınan 4 bin kişi için kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki kasaba ve kentlerde yakıt ve gıda stoklarının azaldığı, insanların başka bölgelere kaçmaya başladıkları belirtilirken, Yeni Güney Galler eyaletinde 8 kişinin yangınlarda hayatını kaybettiği duyuruldu. Sadece Yeni Güney Galler'de yaklaşık 4 milyon hektarlık orman bölgelerinin küle dönüştüğü belirtildi.

18 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ KAYIP

Yangınların başlamasından bu yana ülkede 18 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Özellikle ülkenin güneydoğusunda yer alan Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde, on binlerce kişi ise yaşadıkları bölgeleri terk etmeye devam ediyor.

YÖNETİME ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve yönetimine yönelik eleştiriler büyüyor. Çevreciler ve muhalefet, yönetimin İklim Değişikliği ve beraberinde gelen orman yangınlarına müdahalede yetersiz ve etkisiz kaldığını iddia ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Sahilde mahsur kalanların görüntüleri

-Orman yangınlarından görüntüler

-Yangın bölgelerinden kaçan insanların oluşturduğu trafik


Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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