Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi

6 saat önce

Avustralya'da günlerdir devam eden yangınlar geçtiği yerleri küle çevirdi. Ordunun da katıldığı söndürme çalışmaları 500 itfaiyeci tarafından sürdürülürken birçok bina kullanılamaz hale geldi.

Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi, System.String[]

Avustralya'da sıcak havanın da etkisiyle günlerdir devam eden yangınlar geçtiği yerleri küle çevirdi. Ordunun da katıldığı söndürme çalışmaları 500 itfaiyeci tarafından sürdürülürken birçok bina kullanılamaz hale geldi.


Kanguru Adası'nda cumartesi günü iki kişinin daha yangınlarda yaşamını yitirdiği açıklandı. Böylece ülke çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kontrol altına alınamayan yangınlarda yüzlerce canlı da yanarak can verdi.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:28 
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