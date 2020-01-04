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Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi
6 saat önce
Avustralya'da günlerdir devam eden yangınlar geçtiği yerleri küle çevirdi.
Avustralya'da günlerdir devam eden yangınlar geçtiği yerleri küle çevirdi. Ordunun da katıldığı söndürme çalışmaları 500 itfaiyeci tarafından sürdürülürken birçok bina kullanılamaz hale geldi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:42
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