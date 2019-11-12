Son Dakika Haberleri: Avustralya'da orman yangınlarının bilançosu artıyor: 3 kişi ve en az 350 koala öldü
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Avustralya'da orman yangınlarının bilançosu artıyor: 3 kişi ve en az 350 koala öldü

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devam eden yangınların büyümesi sebebiyle 11 farklı noktada acil durum ilan edildi, alevler sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yaşayan 500'ü aşkın koaladan en az 350'sinin ise telef olduğu açıklandı

Avustralya'da orman yangınlarının bilançosu artıyor: 3 kişi ve en az 350 koala öldü, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devam eden yangınların büyümesi sebebiyle 11 farklı noktada acil durum ilan edildi, alevler sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.


Bölgede yaşayan ve nesli tükenmeyle karşı karşıya olan 500'ü aşkın koaladan en az 350'sinin ise öldüğü açıklandı.

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Avustralya, Galler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:31 
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