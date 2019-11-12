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Avustralya'da orman yangınlarının bilançosu artıyor: 3 kişi ve en az 350 koala öldü
6 saat önce
Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devam eden yangınların büyümesi sebebiyle 11 farklı noktada acil durum ilan edildi, alevler sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yaşayan 500'ü aşkın koaladan en az 350'sinin ise telef olduğu açıklandı
Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devam eden yangınların büyümesi sebebiyle 11 farklı noktada acil durum ilan edildi, alevler sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede yaşayan ve nesli tükenmeyle karşı karşıya olan 500'ü aşkın koaladan en az 350'sinin ise öldüğü açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:31
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