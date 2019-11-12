Avustralya'da orman yangınlarının bilançosu artıyor: 3 kişi ve en az 350 koala öldü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devam eden yangınların büyümesi sebebiyle 11 farklı noktada acil durum ilan edildi, alevler sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.



Bölgede yaşayan ve nesli tükenmeyle karşı karşıya olan 500'ü aşkın koaladan en az 350'sinin ise öldüğü açıklandı.