Avustralya'da otizmli çocuk dağda kayboldu - Son Dakika

Avustralya'da otizmli çocuk dağda kayboldu

Avustralya'da 14 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte gittiği tatilde kayboldu.

Avustralya'da otizmli çocuk dağda kayboldu, System.String[]

Avustralya'da 14 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte gittiği tatilde kayboldu. Otizm hastası olduğu belirtilen kayıp çocuğun yüzlerce görevli ve gönüllü tarafından arama çalışmaları sürüyor.

Avustralya'nın Victoria Eyaleti'nde 14 yaşındaki William Callaghan, turistik dağda kayboldu. Otizmli olduğu öğrenilen çocuk, ailesiyle birlikte gittiği tatilde kayıplara karıştı. Melbourne şehrine 60 km uzaklıkta bulunan Disapointment Dağı'nda hafta sonu tatiline giden aile, dün öğleden sonra küçük çocuklarının kaybolduğunu fark etti. Güvenlik güçlerine haber veren aile, 300 kişilik polis ve gönüllülerden oluşan grupla birlikte oğullarını arama- kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yılın en soğuk gecesinde kayboldu

Son yılların en soğuk kış mevsimini yaşayan Avustralya'da termometreler dün gece Melbourne şehrinde 3 dereceyi gösterdi. Arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, William Callaghan'ın kaybolduğu lokasyonda sıcaklık değerlerinin sıfırın altında ölçüldüğünü belirtti. Yılın en soğuk gecesini geride bıraktıklarının altını çizen arama-kurtarma ekipleri ise 30 saattir süren çalışmalarda zamanla yarıştıklarını vurguladı. Hafta boyu daha soğuk havaların beklendiği bölgede 14 yaşındaki otizmli çocuğun arama çalışmalarına 200 gönüllü eşlik ediyor.

(İHA)

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'da otizmli çocuk dağda kayboldu - Son Dakika

Son Dakika

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