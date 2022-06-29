Avustralya'da parazit riski sebebiyle bal arıları karantinaya alındı - Son Dakika
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Avustralya'da parazit riski sebebiyle bal arıları karantinaya alındı

29.06.2022 10:26
Avustralya'da parazit riski sebebiyle bal arıları karantinaya alındı

Avustralya'da arılar için ölümcül bir parazit olan varroa akarlarının yayılması sebebiyle bal arıları karantinaya alındı.

Avustralya'da arılar için ölümcül bir parazit olan varroa akarlarının yayılması sebebiyle bal arıları karantinaya alındı.

BBC'nin haberine göre, ilk olarak geçen hafta Sidney yakınlarındaki bir limanda bulunan varroa akarları o günden bu yana 100 kilometre uzaklıktaki kovanlarda görüldü.

Bal ve gıda üretim endüstrilerine milyonlarca dolara mal olabilecek salgın sebebiyle bal arıları bekçileri bir sonraki duyuruya kadar kovanları, arıları ve petekleri hareket ettiremeyecek.

Dünya çapında arılar için en büyük tehdit olan varroa akarlarının daha önce görülmediği tek kıta olan Avustralya'da binlerce arının öldürülmesi planlanıyor.

Yetkililer, Yeni Güney Galler'de akarların görüldüğü yedi bölgede salgını sınırlamak için çeşitli biyogüvenlik önlemleri aldı.

Enfekte olan bölgelerin 10 kilometre yakınında bulunan tüm kovanlar yok edilecek, 25 kilometre içindeki arı kolonileri ise denetlenecek.

Eyalet çapında ise bal arılarına karantina uygulanıyor.

NSW Farmers'dan Ian McColl, akarlar yayılmaya devam ederse bal üretim endüstrisine yılda 70 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.

Yaklaşık bir susam tanesi büyüklüğünde olan varroa akarları, arı kolonilerini yiyerek ve virüs bulaştırarak zayıflatıyor ve öldürüyor.

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Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da parazit riski sebebiyle bal arıları karantinaya alındı - Son Dakika
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