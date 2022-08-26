Polis Şefi John Watson, meth miktarını "şaşırtıcı" olarak nitelendirirken, uyuşturucunun geldiği kaynak açısından odaklarının Orta Doğu bölgesi olacağını ancak sadece bu bölgeyle sınırlamayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Avustralya, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avustralya polisi, bu ay 1,8 ton uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

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