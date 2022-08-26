Avustralya polisi, bu ay 1,8 ton uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Avustralya polisi, bu ay 1,8 ton uyuşturucu ele geçirdi

26.08.2022 09:44
Avustralya polisi, bu ay 1,8 ton uyuşturucu ele geçirdi

Avustralya'da polis, ağustosta 1,8 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Avustralya'da polis, ağustosta 1,8 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada, Orta Doğu'dan Sidney'e gelen metamfetamin adlı uyuşturucunun mermer kalıplara gizlenerek gönderildiğini bildirdi.

Bu ayın başlarında Botany Limanı'na gelen 24 konteynerde gizlenmiş 748 kilogram uyuşturucu bulunması üzerine 3 kişi tutuklandı.

Geçen hafta ise aynı limana gelen 19 konteynerde 1060 kilogram meth bulundu. Aynı yöntemle saklanan uyuşturucuların Birleşik Arap Emirlikleri'nden gönderildiği kaydedildi.

Polis Şefi John Watson, meth miktarını "şaşırtıcı" olarak nitelendirirken, uyuşturucunun geldiği kaynak açısından odaklarının Orta Doğu bölgesi olacağını ancak sadece bu bölgeyle sınırlamayacaklarını belirtti.

Avustralya'da Nisan 2019'da Bangkok'tan Melbourne'e hoparlörler içine gizlenerek gönderilen yaklaşık 1,8 ton meth ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Avustralya, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

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