Avustralya'da Polis Ekipleri 'Acil Bir Durum' Gerekçesiyle Uluslararası Brisbane Havalimanı'nı...
29 dakika önce
- Avustralya'da polis ekipleri 'Acil bir durum' gerekçesiyle uluslararası Brisbane Havalimanı'nı boşalttığını duyurdu.
- Avustralya
'da polis ekipleri 'Acil bir durum' gerekçesiyle uluslararası Brisbane
Havalimanı'nı boşalttığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:16 Kaynak: İHA
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