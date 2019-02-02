Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Polis Ekipleri 'Acil Bir Durum' Gerekçesiyle Uluslararası Brisbane Havalimanı'nı...

Avustralya'da Polis Ekipleri 'Acil Bir Durum' Gerekçesiyle Uluslararası Brisbane Havalimanı'nı...

21 dakika önce

IHAAW144606-ASA/02-02-2019- Avustralya'da polis ekipleri 'Acil bir durum' gerekçesiyle uluslararası Brisbane Havalimanı'nı boşalttığını duyurdu.

Avustralya'da Polis Ekipleri 'Acil Bir Durum' Gerekçesiyle Uluslararası Brisbane Havalimanı'nı..., System.String[]
IHAAW144606-ASA/02-02-2019

- Avustralya'da polis ekipleri 'Acil bir durum' gerekçesiyle uluslararası Brisbane Havalimanı'nı boşalttığını duyurdu. 02.02.2019 14: 46: 06 TSI
NNNN - CANBERRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Brisbane, Polis, Avustralya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Psikolojik Sorunlar Yaşayan Baba, Kız Çocuklarını Metro Raylarına Bırakıp Ölüme Terk Etti Adliyeye Giden İki Kardeş Tartışma Yaşadıkları Polislere Tahralarla Saldırdı

Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi Bıçak Zoruyla Tecavüze Kalkıştı, Yarı Çıplak Kaçtığı Ormanda Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:43:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Polis Ekipleri 'Acil Bir Durum' Gerekçesiyle Uluslararası Brisbane Havalimanı'nı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]