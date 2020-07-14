Avustralya'da polis karakoluna giren ineğin videosu izlenme rekoru kırdı
Avustralya'da bir inek Doomadgee polis karakoluna gezdi.
Avustralya'da bir inek Doomadgee polis karakoluna gezdi. İneği gören polisler paniğe kapıldı
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Dünya genelinde etkisini sürdürüen koronavirüs (Covid-19) salgınında boyunca sık sık görmeye alıştığımız hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek polis karakolunun içerisine kadar girdi. Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görülüyor. İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler ise, o anları kayda almatan geri durmadı. Söz konusu video izlenme rekorları kırdı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:45 Kaynak: DHA
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