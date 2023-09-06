Bu bir dünya rekoru! 956 kilogramlık boğa 4 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika

Bu bir dünya rekoru! 956 kilogramlık boğa 4 milyon TL'ye satıldı

Son Güncelleme: 06.09.2023 16:41

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde "Speckle Park" cinsi 956 kilogramlık boğa, rekor fiyata alıcı buldu. 150 bin dolara (4 milyon TL) satılan boğa dünya rekoru kırdı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Kempsey kasabasında düzenlenen mezatta "Speckle Park" cinsi boğa rekor fiyata satıldı. ABC News'in haberine göre, "Born Ready Shady" isimli boğa 150 bin dolara satılarak kendi ırkı arasında dünya rekorunun sahibi oldu.

"OLDUKÇA ÖZEL BİR ANDI"

Boğanın sahibi Brooke Paff, olaya ilişkin şokta olduğunu belirterek, "Oldukça özel bir andı, orası kesin." ifadesini kullandı.

Speckle Park ırkına ilişkin Paff, bu ırkın zaman içinde giderek beyazlaştığını, bu sebeple "Born Ready Shady" gibi tamamıyla siyah boğaların oldukça kıymetli hale geldiğini belirtti. Paff'ın sattığı ilk boğa "Born Ready Shady", aynı zamanda satış öncesi hayvan için önden yatırılan 6 bin dolarlık miktarla da rekor kırdı.

956 KİLOLUK BOĞAYI ÇİFTLİK SAHİBİ ALDI

956 kilogramlık boğayı "Ivery Downs Speckle Park" çiftliği satın aldı. Mezatı düzenleyen Mark Constable, boğanın fiyatının herkesi şaşırttığını ancak et ve kas kütlesinin ortalamaya göre yüksek durumda bulunmasına rağmen aşırı kilolu olmamasının hayvanı özel kıldığını ifade etti.

REKOR 50 BİN DOLARDI

"Born Ready Shady" isimli boğadan önce dünya rekorunu elinde tutan, aynı ırka mensup "Six Star Southern Aurora Justice R10" isimli boğa Mayıs 2022'de 50 bin dolara satılmıştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Galler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu bir dünya rekoru! 956 kilogramlık boğa 4 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
16:52 Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı
16:35 Pendikspor tozu dumana katacak! Galatasaray'dan Dubois ve Midtsjö'ye formayı giydiriyor
16:32 Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
16:24 Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü
16:06 Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü
16:05 Marius Sumudica, Süper Lig'e geri döndü
16:02 Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal mi etti? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var
15:55 Bakan Şimşek Orta Vadeli Programı bir cümleyle özetledi
15:50 Bu bir dünya rekoru! 956 kilogramlık boğa 4 milyon TL'ye satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 17:36:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bu bir dünya rekoru! 956 kilogramlık boğa 4 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement