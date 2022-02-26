Avustralya'da Rus televizyon kanalına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle erişim engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya'da Rus televizyon kanalına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle erişim engeli

26.02.2022 16:59
Avustralya'da Rus televizyon kanalına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle erişim engeli

Avustralya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus devlet televizyon kanalı Russia Today'e (RT) erişim engeli getirildiği bildirildi.

Avustralya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus devlet televizyon kanalı Russia Today'e (RT) erişim engeli getirildiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, uydu ve kablo yayın hizmeti sağlayıcısı Foxtel, Ukrayna'daki durumla ilgili endişeleri nedeniyle RT'nin Avustralya'daki yayın dağıtımını askıya aldığını açıkladı.

Foxtel, RT ile kanal lisans sözleşmesi kapsamındaki haklarını yeniden gözden geçireceğini belirtti.

Öte yandan, Foxtel, Avustralya'da 3,8 milyon izleyici kitlesine hitap eden uydu ve kablo yayın hizmeti sağlayıcısı bir şirket olarak öne çıkıyor.

Benzer şekilde, Polonya da iki gün önce RT ile bazı Rus televizyon kanallarını uydu, kablo yayın ağları ve internet platformlarından çıkarmıştı.

Avustralya'nın kararı sonrası Avrupa Gazeteciler Federasyonunun (AEJ), RT'nin tüm Avrupa ülkelerindeki yayınlarının yasaklanması talebinde bulunduğu kaydediliyor.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.

YORUMLAR
500
Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Savaşın en büyük mağduru çocuklar Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Savaşın en büyük mağduru çocuklar Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi! Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!

Avustralya, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Rus televizyon kanalına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle erişim engeli - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı: Savaşın en büyük mağduru çocuklar
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 17:08:20. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya'da Rus televizyon kanalına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle erişim engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement