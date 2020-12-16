Avustralya'da sağanak yağışlar nedeniyle şelale oto yola aktı - Son Dakika

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle şelale, otoyola aktı. Görüntülerde, Dorrigio Dağı'ndan akan şelalenin şiddetli bir şekilde yola döküldüğü görüldü. Yerel medya, otoyolun çift yönlü kapandığını duyurdu. Avustralya meteoroloji kurumu, anlık su baskınlarına karşı halkı uyardı.

Avustralya 'da sağanak yağışlar sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle şelale, otoyola aktı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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