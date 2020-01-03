Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Dünya

Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

6 saat önce

Avustralya'da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi, System.String[]

Avustralya'da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

Ülkenin güneydoğusunda Victoria eyaletinde yer alan Mallacoota sahil kasabasında, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişinin tahliyesi için Avustralya Deniz Kuvvetleri çalışma başlatmış ve 2 savaş gemisi eyaletin güneydoğu sahillerine gönderilmişti. Yerel medya sahildeki yaklaşık bin kişinin ve evcil hayvanlarının tahliye edildiğini yazdı. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 800 kişinin de Mallacoota'da kalmayı seçtiği belirtildi.


Avustralya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak
İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı!

Son Dakika Haberleri
19:33 MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun... - Son Dakika Haber
19:25 Kayseri'de baca yangını - Son Dakika Haber
19:25 Kayseri'de kale surlarında intihar girişimi - Son Dakika Haber
19:22 Başkan Aydın, "Uzman Erbaş eğitim alayı Kastamonu'dan gitti" - Son Dakika Haber
19:19 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika Haber
18:39 Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak - Son Dakika Haber
18:34 Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:43:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]