Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Seçim Tarihi 18 Mayıs Olarak Açıklandı

Avustralya'da Seçim Tarihi 18 Mayıs Olarak Açıklandı

1 saat önce

Avustralya'da Başbakan Scott Morrison federal seçimlerin 18 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Avustralya'da Seçim Tarihi 18 Mayıs Olarak Açıklandı, System.String[]
Avustralya'da Başbakan Scott Morrison federal seçimlerin 18 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Avustralya'da Başbakan Scott Morrison meclis binasında yaptığı konuşmada seçim tarihiyle ilgili spekülasyonlara son verdi. Morrison federal seçimlerin 18 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Başbakan Scott Morrison, Canberra'da Genel Vali'yi ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi ülkesinde yaşıyoruz" iddiasını ortaya attı ve "Ancak geleceğinizi güvence altına almak için önünüzdeki yol güçlü bir ekonomiye bağlı. Bu yüzden bu seçimde çok fazla risk var" dedi.

Morrison, Liberal Parti'nin işsizliği düşük tutmaya devam edeceğini, sınırları güvence altında tutacağını, okullara, hastanelere ve altyapıya fon sağlamayı garanti edeceğini söyleyerek kendi hükümetine övgüde bulundu.

Başbakan Morrison, muhalefet lideri İşçi Partisi'nden Bill Shorten'ı hedef alarak, "Güçlü bir ekonomi sunan bir hükümet ile daha önce uyguladıkları politikalarla ekonomimizi zayıflatan İşçi Partisi arasında seçim yapmaya devam edeceksiniz" dedi. - MELBOURNE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:04 Kaynak: İHA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti Satın Aldığı Otobüsü Restorana Çevirip Köy Köy Dolaşarak Ekmek Parasını Kazanıyor Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:38:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Seçim Tarihi 18 Mayıs Olarak Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]