Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Sel

Avustralya'da Sel

1 saat önce

Avustralya'nın orta kesimleri kuraklıkla mücadele ederken son yılların en şiddetli yağışlarına teslim olan Queensland eyaletinin Townsville kentindeki selde bir kişinin kaybolduğu bildirildi.

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Avustralya'nın orta kesimleri kuraklıkla mücadele ederken son yılların en şiddetli yağışlarına teslim olan Queensland eyaletinin Townsville kentindeki selde bir kişinin kaybolduğu bildirildi.

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde de sürmesi beklenen yağışların neden olduğu sellerden etkilenen bölgelerde yaşayanlara acil servis ekiplerinin uyarılarını dikkatle takip etmeleri çağrısında bulundu.

Büyük bölümü su altında kalan Townsville kentinin güneyindeki Giru kasabası yakınlarında 32 yaşlarındaki erkeğin kaybolduğu belirtildi.

Nehirlerin taştığı, ana yollar, ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı bölgede okullar tatil edildi.

Townsville banliyölerindeki en az 100 evin boşaltılacağı, güvenlik gerekçesiyle Ross River Barajı'ndaki fazla suyun tahliyesine başlandığı açıklandı.

Öte yandan, meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, 6 saat içinde metrekareye 200 milimetre yağış düştüğü, yağışların hafta sonu da devam edeceği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:37 Kaynak: AA

Queensland, Avustralya, Güncel
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