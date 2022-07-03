Avustralya'da sel: Binlerce kişi için tahliye emri verildi - Son Dakika
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Avustralya'da sel: Binlerce kişi için tahliye emri verildi

03.07.2022 15:36

- Avustralya'da sel: Binlerce kişi için tahliye emri verildi Avustralya'nın Sidney kentinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle binlerce kişiye evlerini boşaltma talimatı verildi.

- Avustralya'da sel: Binlerce kişi için tahliye emri verildi

SİDNEY - Avustralya'nın Sidney kentinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle binlerce kişiye evlerini boşaltma talimatı verildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney şiddetli yağışların ardından sele teslim oldu. Özellikle kentin batı kıyısını etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle barajlar ve nehirler taştı. Sidney'in güneybatısındaki binlerce kişi içinse tahliye emri verildi. Yeni Güney Galler eyaleti Acil Durumlar Bakanı Steph Coke, "Eğer 2021'de güvende kaldıysanız merak etmeyin bu akşam da güvende olacaksınız. Bu ani gelişen bir durum. Daha önce sel felaketi yaşamamış bölgelerin de durumdan etkilendiğini görebiliyoruz" dedi. Seyahat etmeyi düşünen kişilere günün erken saatlerinde uyarılarda bulunan Coke, "Bu, hayatı tehdit eden bir acil durum" açıklamasında bulundu.

"Barajlar doldu"

Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise, birçok bölgeye 200 ila 350 milimetre yağış düştüğü aktarılırken, sel ve toprak kaymasına karşı uyarılarda bulunuldu. Yeni Güney Galler eyaleti Acil Durum Servisi Komiseri Carlene York ise, "Bu gece durum ciddi anlamda daha da kötüleşebilir. Barajların kapasitesi dolu ve taşıyorlar. Nehirler ise çok hızlı ve tehlikeli şekilde akıyor. Yağışların olduğu yerlerde, ani sel felaketi riski bulunuyor" dedi.

Kurtarılmayı bekledi

Son 24 saatte yaklaşık 2 bin yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri, 29 kişiyi sel sularına kapılmaktan kurtardı. Ekiplerin kendisi bulmasını bekleyen bir kadın ise, yaklaşık 1 saat boyunca direğin üzerinde kurtarılmayı bekledi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Yeni Güney Galler eyaletine 100 asker ve 2 helikopter gönderildiğini bildirdi.

Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde Mart ayında yaşanan sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da sel: Binlerce kişi için tahliye emri verildi - Son Dakika

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