Avustralya'da Sel Hayatı Felç Etti
40 dakika önce
– Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500'ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor.
– Avustralya
'nın Queensland
eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500'ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor.
Avustralya'da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketi eyalet genelinde birçok kişiyi evini terk etmeye zorladı. Queensland'ın kuzeyinde yer alan Townsville'de birçok evde elektrikler kesildi ve yağışların devam etmesi durumunda 20 bin evin sel altında kalma riskinin olduğu belirtiliyor.
Avustralya Meteoroloji Bürosu bölgeye ilerleyen günlerde kasırga uyarısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:25 Kaynak: DHA
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