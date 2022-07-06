Avustralya'da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri - Son Dakika
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Avustralya'da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri

06.07.2022 15:49
Avustralya'da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 85 bin kişiye tahliye emri verildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 85 bin kişiye tahliye emri verildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu yıl meydana gelen en büyük 3'üncü sel felaketi nedeniyle büyük bir bölümü Sydney kentinde olmak üzere eyalet genelinde 85 bin kişiye tahliye emri verildi. Sokakların sular altında kaldığı bazı bölgelerdeki evlere botlarla yardım malzemeleri götürüldü. Birçok kişi de evleri ve iş yerlerini sel sularından korumak için girişleri kum torbalarıyla kapattı.

Acil yardım ekipleri Sydney'in kuzey batısında selde mahsur kalan atları kurtarmak için operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde mahsur kalanlar da helikopterlerle kurtarıldı. Avustralya Demiryolu Yolu Şirketi, yağışlar ve sel nedeniyle dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle Limanı'na giden ana demiryolu hattını ulaşıma kapattı.

Yetkililer, şiddetli yağışların gelecek haftaya kadar sürebileceği konusunda eyalet sakinlerini uyardı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese gazetecilere yaptığı açıklamada, selden etkilenenlere 680 dolar acil nakit yardımı yapılacağını söyledi. - SİDNEY

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Fleboloji'de geleceğin öncüleri İstanbul'da buluşacak Fleboloji'de geleceğin öncüleri İstanbul'da buluşacak Son dakika haber: Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 85 bin kişi için tahliye kararı verildi Son dakika haber: Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 85 bin kişi için tahliye kararı verildi
Kaynak: İHA

Avustralya, Galler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da sel nedeniyle 85 bin kişiye tahliye emri - Son Dakika
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