Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Sel Suları, Timsah ve Yılanları Evlerin Önüne Sürükledi
BBC

Avustralya'da Sel Suları, Timsah ve Yılanları Evlerin Önüne Sürükledi

1 saat önce

Queensland eyaletinde aşırı sıcakların ardından başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde sokaklarda timsah ve yılanlar görülmeye başlandı.

Avustralya'da Sel Suları, Timsah ve Yılanları Evlerin Önüne Sürükledi, System.String[]
Avustralya'nın Queensland eyaletinde aşırı sıcakların ardından başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde sokaklarda timsah ve yılanlar görülmeye başlandı.

Yıkılma tehlikesine karşı Ross Nehri Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu Townsville kentinin büyük bölümü sular altında kaldı.

Binlerce kişinin tahliye edildiği kentte, bazı kişilerin sel sularına kapılmamak için evlerinin çatılarına çıktığı belirtiliyor.

Kentte binlerce eve elektrik verilemezken, yerel hükümet halkı, taşan nehir sularıyla meskun alanlara sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı uyardı.

Sosyal medyada evlerin önünde görülen timsahların fotoğrafları paylaşıldı.

Yağışlar devam edecek

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, bunun eyalette son yüzyılda yaşanan en büyük sel felaketi olduğunu söyledi.

Palaszczuk, yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiğini açıkladı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:09 

Dünya
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