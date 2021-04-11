Avustralya'da Seroja Kasırgası alarmı: 2 ve 3'üncü kategoride uyarı verildi - Son Dakika

Avustralya'da Seroja Kasırgası alarmı: 2 ve 3'üncü kategoride uyarı verildi

11.04.2021 10:42
Avustralya'da Seroja Kasırgası alarmı: 2 ve 3'üncü kategoride uyarı verildi, System.String[]

Avustralya'nın batısında yetkililer, Pasifik Okyanusu'nda ilerleyişini sürdüren Seroja Kasırgası'nın ülke kıyılarına yaklaşması nedeniyle Batı Avustralya eyaletindeki 3 şehir başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinde 2 ve 3'üncü kategoride uyarı verildiğini bildirdi.

Avustralya'nın batısında yetkililer, Pasifik Okyanusu'nda ilerleyişini sürdüren Seroja Kasırgası'nın ülke kıyılarına yaklaşması nedeniyle Batı Avustralya eyaletindeki 3 şehir başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinde 2 ve 3'üncü kategoride uyarı verildiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu'nda ilerleyişini sürdüren Seroja Kasırgası Avustralya kıyılarına yaklaştı. Saatte 150 kilometre hızla batı kıyılarına ilerleyen kasırganın hafta sonu Batı Avustralya eyaletine ulaşması bekleniyor. Meteoroloji Bürosu, kasırgayı "nadir, tehlikeli hava" şeklinde nitelendirirken, Batı Avustralya eyaletindeki 3 şehir başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinde 2 ve 3'üncü kategoride uyarı verildi. Yaklaşan kasırganın yerleşim yerlerinde hasar ve can kaybına yönelik tehdit oluşturması nedeniyle bölge sakinlerinin harekete geçmesi ve sığınaklara gitmek için hazırlanması gerektiğini belirten Meteoroloji Bürosu, "Bu kuvvette rüzgarlar, Batı Avustralya eyaletinin batı kıyısının orta kesiminde çok nadir görülür ve küçük ev hasarına, karavanlar ve ağaçlarda önemli hasara neden olabilirken, elektrik kesintisi riskini de arttırabilir" ifadelerine yer verdi.

Batı Avustralya eyaletindeki 3 kentin kasırga nedeniyle tehlikede olduğunu belirten yetkililer, "Yıkıcı rüzgarların Geraldton ve Denham arasındaki sahilde etkili olması bekleniyor. Acil servisler, Seroja Kasırgası'nın etkili olması beklenen bazı kasabaların kasırgalara dayanaklı şekilde tasarlanmadığı göz önüne alındığında, binlerce mülkün zarar görebileceği konusunda endişelerimiz var" dedi.

Kasırgadan etkilenmesi beklenen bölgeler için 'sarı alarm' verildi

Avustralya kıyılarını etkisi altına alması beklenen Seroja Kasırgası'nın güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda adada, evler ve mülklere ciddi zarar verebilecek güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlara yol açacağı beklentisi üzerine ani su baskınlarına karşı tetikte olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu. Yüksek gelgitlerin ve sert rüzgarların sarı ve mavi renkte alarm seviyesine ulaştığını bildiren meteoroloji yetkilileri, kasırganın kıyıya ulaştığı andan itibaren yaklaşık 3 saat içinde en kötü koşulların yaşanacağını ve sarı alarm verilen bölgelerde tahliye merkezlerinin kurulduğunu kaydetti.

Yetkililer ayrıca, "Seroja Kasırgası, Carnarvon ve Jurien Körfezi arasındaki sahili geçerken tekrar zayıflamadan önce potansiyel olarak 3'üncü kategoriye ulaşması bekleniyor. Tropikal Kasırga Odette adında ikinci bir sistem hızla güneye doğru ilerliyor" dedi.

Avustralya'nın batı kıyılarından karaya ulaşması beklenen kasırganın, saatte 150 kilometreye kadar yıkıcı rüzgarlar, şiddetli yağmur, ciddi sel, anormal derecede yüksek gelgitlere neden olabileceği belirtildi. Olumsuz hava koşullarının çeşitli yol, elektrik ve su problemlerine de yol açacağı tahmin ediliyor. Tahliye merkezlerinde yakıt ve barınma problemlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen acil durum personelinin, 3 tarafı denizlerle çevrili, yüksek sel ve kıyı erozyonu riski altında bulunan bölgelerde teyakkuzda olduğu kaydedildi.

Endonezya ve Doğu Timor'da çok sayıda kişi ölmüştü

Geçtiğimiz hafta Endonezya ve Doğu Timor'da etkili olan Seroja Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda toplam 117 kişi hayatını kaybetmişti. Onlarca büyükbaş hayvan telef olurken, 8 binden fazla kişi evsiz kalmıştı. - MELBOURNE

Pasifik Okyanusu, Meteoroloji, Avustralya, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da Seroja Kasırgası alarmı: 2 ve 3'üncü kategoride uyarı verildi - Son Dakika


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