Avustralya\'da seyir halindeki otomobilin üstüne yüzme havuzu düştü

Avustralya'nın Waroona kentinde bir kamyon arkasında taşınan yüzme havuzu seyir halindeki bir otomobilin üstüne düştü.

Havuzun aracına doğru geldiğini fark eden otomobilin kadın şoförü başını direksiyona doğru eğerek arabanın en kısmına düşen havuzun kendisine zarar vermesine engel oldu.

Ambulans ekipleri, 12 Aralık Salı günü saat 12:00'den sonra Avustralya'nın Waroona kentinde altı arabanın karıştığı kazaya geldi ve mucizevi bir şekilde kimse ciddi yaralanmayla karşılaşmadı.

Kadın, polise kendisine doğru uçan yüzme havuzundan "kaçtığını" söylediğinde şansına inanamadı.

Waroona polisinden Çavuş Keith Tarver, "kadın ne olacağını görebiliyordu, bu yüzden arabasına doğru gelen havuzdan çakmak için eğildi ve başarılı oldu." dedi.

Perth Now tarafından paylaşılan resimler, olayın neredeyse Final Destination 2'nin, çok arabalı ölümcül bir ağaç kesme kazasında tüm oyuncu kadrosunun vahşice öldürüldüğü kütük sahnesini anımsattığını gösteriyor.

Ancak filmden farklı olarak kazaya karışan 10 sürücüden sadece ikisi hastaneye kaldırıldı, ikisi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

Havuzu çeken otomobilin sürücüsü şok geçirdi.

Çavuş Tarver, "Köprünün biraz aşağısında geniş bir yük veya köprüyü geçerken yavaşlayan ağır bir yük varmış gibi görünüyor, bu da diğer araçların kaçınılmaz birikmesine neden oldu" dedi.

"Görünüşe göre kamyon şoförü olması gerektiği kadar hızlı tepki vermemiş olabilir, şerit değiştirerek çarpışmayı önlemeye çalışmış ve bir arabaya çarparak küçük bir hasara yol açmış.