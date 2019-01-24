Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Sıcaklık Rekoru

Avustralya'da Sıcaklık Rekoru

1 saat önce

Avustralya'da hava sıcaklıkları son 80 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avustralya'da Sıcaklık Rekoru, System.String[]
Avustralya'da hava sıcaklıkları son 80 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Hava sıcaklığı son 80 yılın en yüksek seviyesi olan 46.6 dereceye çıkınca Avustralya'nın Adelaid şehrinde halk plajlara koştu. Ülkenin kuzeybatısındaki Port Augusta'da da hava sıcaklığı 46.5 dereceye ulaştı. Hava sıcaklığının geceleri de 36 derece olduğu ülkede hayvanlar susuzluktan ölmeye başladı. Ülkenin orta ve batı kesimlerindeki mahalli yetkililer, susuzluktan ölmek üzere olan 2 bin 500 deve ve yabani atı vurarak öldürdü. New South Wales'de ise balık ölümlerinden korkulduğu kaydedildi. Meteoroloji Dairesi, iklim değişikliği sebebiyle art arda daha sıcak hava dalgalarının gelmesinin beklendiğini açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Avustralya, Güncel
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