Avustralya'da Sıcaklık Rekoru

Avustralya'da hava sıcaklıkları son 80 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avustralya'da hava sıcaklıkları son 80 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Hava sıcaklığı son 80 yılın en yüksek seviyesi olan 46.6 dereceye çıkınca Avustralya'nın Adelaid şehrinde halk plajlara koştu. Ülkenin kuzeybatısındaki Port Augusta'da da hava sıcaklığı 46.5 dereceye ulaştı. Hava sıcaklığının geceleri de 36 derece olduğu ülkede hayvanlar susuzluktan ölmeye başladı. Ülkenin orta ve batı kesimlerindeki mahalli yetkililer, susuzluktan ölmek üzere olan 2 bin 500 deve ve yabani atı vurarak öldürdü. New South Wales'de ise balık ölümlerinden korkulduğu kaydedildi. Meteoroloji Dairesi, iklim değişikliği sebebiyle art arda daha sıcak hava dalgalarının gelmesinin beklendiğini açıkladı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Avustralya'ya Transfer Oldu

Cezaevindeki Mahkum, Koğuşta Tavana Asılı Halde Ölü Olarak Bulundu

Sihirli Annem'in Oyuncusu Buğra Özmüldür'den Dikkat Çeken Açıklama: Defne Joy Foster Ölmeden Önce Sütten Kesildi

Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler